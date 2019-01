La mala onda entre Karina la Princesita Tejeda y Gianinna Maradona es conocida por todos y comenzó cuando la cantante estaba en pareja con Sergio “Kun” Agüero, expareja de la hija de padre de Diego Maradona. Luego de hablar del escándalo por violencia familiar protagonizado por su hermano, Ezequiel, la artista tropical fue consultada por su enemistad.

“Son pocos los casos en los que las ex se lleven bien. Qué se yo, sí… voy a ser clara, cuando yo dije que no hablaba para evitar ciertos problemas con el entorno, no me refería a la familia. Me refería a que no quería generar problemas con ella”, reconoció Karina, en Intrusos.

“Sí hay algo que a mí me pesa y que lo voy a seguir diciendo siempre porque todavía no me saqué la bronca es que no me defendí bien cuando me acusaron de haber estado con Diego. Y a mí eso me dolió. En portales de Inglaterra ponían ‘primero estuvo con él y después con el yerno’, y es re fuerte quedar de esa manera. ¿Por qué me tengo que comer ese garrón?”, se indignó.

Sin embargo, cuando le consultaron puntualmente por la responsable de hacer circular el rumor, la Princesita evitó dar precisiones. “Yo sé de dónde vino esa versión, yo sé quién mandó un mensaje a los medios poniendo ‘la put...’. Eso sí me dio bronca, más que cualquier otra cosa. Hasta ahora lo cuento y se me acelera el corazón de la rabia”, afirmó.

Además, la cantante reveló la ayuda que le dio el Kun para su carrera. “Separando lo que pasó con nuestra pareja, sí debo reconocer que él a mí me ayudó para bien. Ni éramos novios y me dijo ‘¿cómo podés permitir esto?, no está bien’. Y él pagó de su bolsillo abogados, escribanos y un montón de gente que a mí me acomodaron el laburo. Yo laburé en negro años y años. Una década. Y él me dijo que no estaba bien y me ayudó a organizar mis números y terminé mi relación con los hermanos Serantoni. Si yo trabajo así hoy mucho se lo debo a él”, contó.

“Yo sé que ni se acuerda de mí y ni le importo. Él cree que yo me la pasé hablando de él, siempre pasó lo mismo. Le dicen las cosas al revés y bueno. Pero sí me ayudó a organizarme en mi trabajo un montón. No quiero hacer creer que hablamos porque capaz le genera problemas. No sé cómo es su vida y no me importa tampoco. Quiero ser clara: nosotros no hablamos más”, completó.