Karina La Princesita habló de su mal momento por una decepción: "Te dejan sola"

A través de sus redes sociales Karina La Princesita comparte el otro lado de la fama, cuando se apagan las luces del escenario. En Navidad había lanzado un mensaje donde manifestaba su deseo de volver a tener “brillo en los ojos” y ahora habló de su desilusión con una persona.

“Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran”, puso la cantante en sus stories, preocupando a sus seguidores.

“Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”, escribió la exintegrante de ¿Quién es la máscara?, quien en el pasado había hablado de sus idas y vueltas con Nicolás Furman, su expareja.

FUERTE MENSAJE DE KARINA LA PRINCESITA A SUS SEGUIDORES

Karina La Princesita volvió a preocupar a sus seguidores al contar lo mal que la está pasando por los fuertes ataques de ansiedad que sufre desde hace tiempo. Y le dedicó un misterioso mensaje a una persona que la está haciendo sentir peor de lo que ya se siente.

"Qué maldad tienen algunas personas... No se entiende por qué tanto", fue el primer y enigmático descargo que Karina hizo a través de sus stories de Instagram.

"Los ataques de ansiedad no se los recomiendo a nadie. Sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar", cerró la cantante, sincera, sobre la delicada situación que está atravesando.

"Que Dios, el Universo, o sea lo que sea en lo que creas, te ayuden a estar bien en estos momentos. Donde deberías estar feliz porque tenés motivos para estarlo, pero sin embargo sentís que no podés porque estás roto por dentro".

"Si te sentís así, un abrazo y que tengas un día liviano", fue el desolador pero esperanzador mensaje de Karina a sus fans.