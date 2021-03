Karina La Princesita fue sorprendida en vivo por su mamá: "Ella es mi ejemplo"

En el debut de la temporada 2021 de La peña de Morfi estuvo Karina La Princesita como una de las invitadas de lujo. Pero hubo una sorpresa para la cantante. Su madre, Mónica Cuello apareció en el estudio mientras cantaba Hasta el fin del mundo, el tema que le dedicó a ella, y terminaron emocionadísimas.

“La amo. Hace mucho que no la veía. No es que estaba en casa. Hace un montón que no la veo a mi viejita”, aseguró la artista, luego de fundirse en un abrazo con su mamá. “Me emociono siempre desde el primer Gran Rex. Yo la tengo como mi bebé y cuando veo que canta siento que, como a mí, ella le llega a miles al corazón”, explicó Mónica sobre el motivo de sus lágrimas.

“Se vienen imágenes de cuando Kari era chiquita. De cuando la tenía en la panza por la gran emoción que yo sentía de estar embarazada o cuando era chiquita y mientras comía estaba tarareando”, contó la mujer en el ciclo de Gerardo Rozín y Jésica Cirio, mientras que la cantante elogió la importancia de su mamá.

“Mi mamá es mi ejemplo. Es una mujer muy fuerte, resiliente. Que a pesar de todas las cosas siempre se esforzó y nos priorizó a mi hermano y a mí. Mi vieja se pasaba 24 horas del día trabajando de lo que sea. De limpieza, atendiendo un negocio y seguía trabajando en el subte vendiendo comida para pagar el alquiler”, recordó Karina La Princesita, a flor de piel.