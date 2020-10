Karina La Princesita, explosiva tras los fuertes tuits de su hija contra Valeria Aquino: "La aplaudo porque lo que dijo es real"

Karina La Princesita, la ex más famosa del Polaco, decidió mantenerse al margen de la feroz pelea entre Barby Silenzi y Valeria Aquino, la actual y la otra ex del cantante

Sin embargo, cuando su hija Sol lanzó fuertes tuits en contra de Aquino, ella salió con todo a respaldar a la adolescente de 13 años. Mientras Valeria aseguraba en Hay que ver que Barby había destratado a su hija Alma, Sol tuiteó: “¿Querés que te diga lo que es el desprecio? Justo vos vas a hablar de falta de respeto”. Y Barby disparó: “Hay que ver quien maltrata a quien. Yo sé muchas cosas íntimas que no voy a decir porque no me corresponde. Pero la hija de Eze, Sol, creo que habló el otro día con su tuit”.

Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Karina y Maite Peñoñori le mostró un posteo de Valeria que decía: “Voy a criar a mi hija como para que pueda decir 'necesito contarle esto a mamá', no para que diga 'si mi mamá se entera me mata'”.

"Y yo la aplaudo a Sol porque es real lo que dijo. Hoy Valeria me ha hablado, me gustó que después de tanto tiempo se haga cargo de ciertas cosas" G-plus

Entonces, la cantante respondió: “Sí, yo no me hago cargo porque no me meto en el problema que ella pueda tener con Barby. Sí quiero reconocer que hoy Valeria me ha escrito, preocupada por lo que pasó con Sol. Siempre mis temas que tienen que ver con mi hija los arreglo en el ámbito privado. Pero con Valeria hemos hablado y lo valoro”.

Tras escucharla, la cronista le consultó: “¿No tomás este mensaje como una indirecta? Por esto de que por ahí vos no sabías que Sol tenía Twitter”.

Y Karina respondió respaldando los mensajes de su hija: “No, porque mi hija fue la primera que me lo contó después de que salió en un programa. Y yo la aplaudo porque es real lo que dijo. Hoy Valeria me ha hablado, me gustó cómo me habló, me gustó que después de tanto tiempo se haga cargo de ciertas cosas”.

Maite preguntó:“¿Se la hizo pasar mal a tu hija?”. Y Karina respondió: “A mí también. Nunca lo dije en público, no lo voy a decir pero por amor a mi hija". G-plus

“No voy a decir qué porque si fue privado, lo voy a mantener como hasta ahora en privado. Pero quiero destacarlo y reconocer los errores que todos podemos tener”, agregó.

Además, marcó una clara diferencia en su relación con Silenzi: “Mi hija la adora a Barby. Y yo también. O sea, no soy su amiga, no me voy a jactar de ser su amiga pero nos hemos juntado, me mato de la risa. Con Valeria no digo nada porque no hemos tenido... Y ella sabe qué hizo y por qué. Yo jamás lo he dicho y no voy lo voy a decir”.

Ante semejante frase, Peñoñori le preguntó: “¿Se la hizo pasar mal a tu hija?”. Y Karina sentenció sin dudar: “A mí también. Y sin embargo he hablado, para mí el tema murió. Nunca lo dije en público, no lo voy a decir pero por amor a mi hija. Si mi hija tardó en contarme ciertas cosas fue porque no quería líos entre los grandes y no me parece justo”. ¡Muy fuerte!

