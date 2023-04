Karina La Princesita está harta de que le pregunten por el Kun Agüero y aclaró sin filtros: "Me rompe soberanamente"

De larga trayectoria en el ambiente artístico, Karina La Princesita expresó su hartazgo sin filtro ante las recurrentes preguntas sobe Sergio "Kun" Agüero, futbolista con quien vivió cuatro años de amor, que finalizaron en 2017.

Activa en Twitter, la cantante interactuó con sus seguidores, a través de un ida de preguntas y respuestas, y aprovechó la consulta de un usuario para subrayar que está cansada de que le pregunten por el Kun y por el origen de su apodo, Princesita.

Más sobre este tema Karina La Princesita reveló sin filtro a quién se chaparía de sus exparejas: ¿Kun Agüero o El Polaco?

"¿No te cansa que mayormente en las entrevistas siempre te pregunten lo mismo?", le consultó una persona en la red social del pajarito.

Sin filtros, Kari respondió a fondo: “Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun. Yo, por respetuosa, respondo y después el título es típico de alguien que no suelta, después de una década”.

“Me infla las bolas, sí. Eso y que me pregunten por qué me pusieron Princesita”, concluyó la cantante, explosiva.

Más sobre este tema Karina la Princesita relató la milagrosa historia de uno de sus temas más conocidos: "Me iban a amputar los dedos"

KARINA FUE A NOCHE AL DENTE, LE PREGUNTARON POR EL KUN Y POR SU APODO

La semana pasada, Karina La Princesita fue a Noche al Dente, programa de América que conduce Fernando Dente.

En dicho espacio, el actor y conductor le preguntó a la cantante por su pasada relación con Sergio "Kun" Agüero y por el origen de su apodo artístico, Princesita. Y ella respondió con amabilidad y generosidad.

Días después, y lejos de apuntar contra Dente, Karina dejó en claro que en general, la incomoda que le pregunten por su ex, con quien no terminó bien el vínculo amoroso en 2017.