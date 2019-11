Karina Jelinek explicó el confuso episodio que vivió con un fan en su casa de Nordelta: "Quería algo conmigo"

El fin de semana pasado, Karina Jelinek protagonizó un confuso hecho en su casa de Nordelta con un hombre que habría ganado en un sorteo una cena con ella. Sin embargo, la noche concluyó en escándalo porque el joven rompió la barrera de la entrada del barrio privado de Karina y terminó en la comisaría.

Según informó la periodista Mercedes Ninci, la fiscal Laura Capra investiga la situación ocurrida el domingo 17 por la noche en el barrio Cabos del Lago, en Nordelta, cuando el hombre, de 36 años, fue hasta la casa de Jelinek, pero luego de pagar un monto se arrepintió, le quitó la plata e intentó huir en su auto, un Fiat 500 negro. En su escape, el denunciado habría agredido a dos empleados de seguridad y rompió una valla.

"Fue un amigo de una amiga mía. Supuestamente era un chico bien. Hizo el asado, aportó algo para el asado, después se arrepintió y se fue corriendo con el auto y rompió la barrera. No sé qué tomó que se enloqueció y se fue". G-plus

En ese polémico contexto, Jelinek habló con Involucrados y dio su versión del violento acontecimiento, por el que se molestaron sus vecinos. "Yo me mudé hace unos meses a Nordelta y festejé tres cumpleaños, con fechas seguidas. Eso molestó un poco a los vecinos. Pero yo antes les consulté al intendente y a la autoridad del barrio para hacer la fiesta. Y sí, capaz hubo alguna queja de algún vecino por la música. No va a volver a pasar. Ya pedí disculpas".

Luego, un cronista puntualizó: "¿Había una persona llamada Jesús, que tendría una denuncia de tus amigas, que se retiró del lugar de manera violenta, rompiendo una barrera?".

"Él rompió la barrera con el auto... Y me decepcionó muchísimo porque después me enteré que quería algo conmigo. ¡Peor todavía! Se fue con el auto a toda turbina y me hizo quedar mal a mí en el barrio". G-plus

A su estilo, la modelo afirmó que el hecho sucedió y lo describió: "Sí, eso fue terrible. Fue un amigo de una amiga mía. Supuestamente era un chico bien. Hizo el asado, aportó algo para el asado, después se arrepintió y se fue corriendo con el auto. Era un asado que había niños. Él rompió la barrera con el auto, no sé qué tomó que se enloqueció y se fue. Es algo que me sorprendió y me decepcionó muchísimo porque después me enteré que quería algo conmigo. ¡Peor todavía! Se fue con el auto a toda turbina, rompió la barrera y me hizo quedar mal a mí en el barrio".

Quedándose con la parte positiva del tema, Karina concluyó: "Esto me dejó una gran lección, porque uno invita a un amigo, que invita a un amigo, que te dicen que es de confianza y me pasó esto. Le puede pasar a cualquiera. Me pasó este garrón y me lo comí... Los vecinos se quejaron".