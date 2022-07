Karina Iavícoli cruzó fuerte al aire a Emily Lucius en su reaparición pública: "Te veo y parecés la Cenicienta"

Reponiéndose del impacto que recibió tras salir de El Hotel de los Famosos, Emily Lucius reapareció por primera vez en un programa de TV en vivo para defenderse de las críticas y terminó protagonizando un tenso cruce con Karina Iavícoli.

La panelista de Socios del Espectáculo desconfió de la bondad de la influencer, luego de las picantes travesuras que hizo en el reality, y se lo remarcó sin filtros al aire.

PICANTE CRUCE DE KARINA IAVÍCOLI CON EMILY LUCIUS

Emily Lucius: -Yo cuando salí del hotel, estaba en Disney. Como era mi primera vez que en la tele, me puse a ver todos los episodios. Era una emoción. Me gustaba. Era divertido. Después prendí la tele, me puse a ver Instagram, y no lo podía creer...

Karina Iavícoli: -Dijiste '¿qué hice?'.

Paula Varela: -Lo que vos viste, que es lo que editó la producción, te gustó. Lo que no te gustó es la recepción de la gente…

Emily: -El tema de la edición, me parece genial. Es la producción y la historia que quieren mostrar ellos. Te graban 24 horas y sale una hora y cuarto por día. Me crearon un personaje...

Karina: -Eso lo creaste vos. El personaje lo creaste vos. No sos actriz, que yo sepa.

Emily: -Yo soy actriz. Me recibí en el Centro de investigación cinematográfica.

Karina: -Entonces, ¿estabas actuando?

Emily: -Es un programa de televisión...

Karina: -No termino de entender qué es lo que hiciste en el hotel...

Luego del tenso ida y vuelta entre Iavícoli y Lucius, en Socios del Espectáculo pusieron al aire un compilado de algunas de las bromas que Emily hizo en El Hotel de los Famosos, por la que fue duramente juzgada en redes y en los medios.

Acto seguido, la influencer y la panelista volvieron a dar sus opiniones y a tener un picante cruce en vivo.

FUERTE CONTRAPUNTO ENTRE KARINA IAVÍCOLI Y EMILY LUCIUS

Emily Lucius: -A todos les hacíamos bromas, no era todo contra Locho. Sí, quizás, lo nominábamos todos a él. Pero era en un contexto de juego... A Walter Queijeiro una vez le tiré harina y reaccionó re mal. Entonces, yo le pedí mil veces disculpas. Y me las tomó... Con Locho también me disculpé…

Karina Iavícoli: -Pero pusiste barro en el shampoo, sal en el agua de Silvina Luna. Sabiendo que es hipertensa. Porque te veo y parecés la Cenicienta, que salió de la carroza, y es toda buena, pacífica, como que nada pasó. Pero cómo puede ser que la gente, que todo lo ve, tenga tanta furia afuera.

Emily: -Me hago la pregunta todos los días. Porque yo soy así. La pava a la que le pusimos sal no era la pava de Silvina Luna. Con la salud no se jode.