Karina Antoniali, la ex de Eduardo Fort, apuntó sin filtro contra el empresario: "Se merece a Rocío Marengo"

Una nueva polémica gira entorno a Eduardo Fort y su pareja, Rocío Marengo, luego de que Karina Antoniali (ex del empresario con quien tiene a Macarena, y los mellizos Angie y Pietro) diera que hablar con sus fuertísimas declaraciones.

Así lo difundieron en A la tarde luego de que reprodujeran la nota que dio Karina al periodista Mati Vázquez: “No voy a hablar porque no puedo hablar. Pero no hablo por mí porque Eduardo no me dice absolutamente nada. A mí me nadie me manda”, lanzó Antoniali, firme.

“Las cuentas me las pago yo y yo soy la que decido. Eduardo hace muchos años que no me dice absolutamente nada de lo que tengo que hacer, no como a otras”, agregó, deslizando un palito para Marengo.

Más sobre este tema La ex de Eduardo Fort habló de las reacciones de Felipe y Martita por la muerte de Gustavo Martínez: "Son dos adolescentes"

Fue entonces que el cronista quiso saber si ese comentario era dirigido a Rocío y la entrevistada no se sinceró: “Pero, por supuesto. Es obvio. La verdad que como está Eduardo ahora, sí se merece eso (por Marengo)”, disparó. Y cerró, polémica: “Él esta irreconocible. Pero no voy a hablar de mi tema. Vamos a ver como salen todos los juicios”.

¡Tremendo!

Más sobre este tema Tremendas declaraciones de la exesposa de Eduardo Fort sobre Rocío Marengo: "Se le pasó el cuarto de hora; él no quiere hijos ni casarse"

EL SENTIDO POSTEO DE LA EXESPOSA DE EDUARDO FORT PARA GUSTAVO MARTÍNEZ

A Karina Antoniali, la excuñada de Ricardo Fort, la muerte de Gustavo Martínez le causó un profundo pesar que expresó en Instagram con un crespón negro en señal de luto.

Luego, la exesposa de Eduardo Fort y madre de Macarena, y los mellizos Angie y Pietro posteó una foto sonriente abrazada a al gran amor de Ricardo y afirmó: "Así te quiero recordar".

La postal compartida era reciente y formaba parte de la producción de la serie que un gigante del streaming prepara sobre la vida del excéntrico chocolatero.