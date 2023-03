Julieta quebró en llanto tras cruzarse fuerte con Camila en Gran Hermano: "No me gustó tu actitud, no tenés respeto"

A poco de que se viva la gran final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio y Camila Lattanzio mantuvieron un fuerte cruce frente al resto de sus compañeros que terminó en una crisis de llanto y angustia.

Todo comenzó cuando Camila bromeó con la posibilidad de que entre Coti Romero, una de las exhermanitas con las que Romina Uhrig y Julieta protagonizaron fuertes peleas antes de que la joven quede eliminada.

Ante esto, Julieta reaccionó, quebró en llanto y le dijo lo que pensaba a su compañera. Así fue el ida y vuelta:

Julieta: -No me molestó lo que me dijiste, Cami. Lo que me molestó quizás un poco fue la actitud que tuviste como cagan… de risa diciendo que vuelve Coti.

Camila: -Pero yo no lo dije así.

J: -Ya sé, pero me molestó un poco la actitud que tuviste, en el sentido que vos no sabés cómo se pueden tomar las cosas las personas.

C: -Yo me puse contenta porque entro Alfa.

J: -Bueno, está bien eso, pero vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa, ni con Coti. Y que dijeras ‘ay, vuelve Coti’ cagan… de risa, no me causa gracia. Me molesta tu actitud. Yo lo hubiera tratado con un poco más de respeto. Estoy tranquila, pero me afectó toda esta situación, me puse mal. No tenés respeto (llora).

C: -Yo no te lo quise decir así, Juli. Nunca pensé que te ibas a poner mal.

¡Qué momento!

DESCONSOLADO LLANTO DE JULIETA TRAS EL REGRESO DE ALFA A GRAN HERMANO 2022

Luego del inesperado momento que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 al ver que Walter “Alfa” Santiago volvía a entrar a la casa después de haber sido eliminado varias galas atrás, Julieta Poggio no ocultó su angustia y quebró en llanto frente a varios de sus compañeros.

“Ahora que está por terminar… me dan ganas de llorar a mí. Me pone mal. Pensé que ya se terminaba. Por algo fue que Santiago del Moro no decía la fecha (de la final del ciclo de Telefe)”, atinó a decir Julieta, con lágrimas en los ojos, mientras Nacho Castañares y Romina Uhrig la consolaban.

“Capaz viene por una noche. Yo no creo que haya otro repechaje. Entonces, es el mejor Gran Hermano de la historia”, agregó el joven. Pero Poggio continuó con su angustia: “¡Qué va a venir por una noche! Decíamos ‘ay, ¿se imaginan que ahora vuelve el repechaje? ¡Me pongo mal porque me frustra!”, cerró, muy movilizada.