Julieta Prandi, tras denunciar a su exmarido: "Me restituyeron el último hogar de mis hijos y me encontré con una casa devastada"

Tras romper años de silencio, Julieta Prandi (38) habló públicamente del turbulento matrimonio marcado por la violencia que tuvo con Claudio Contardi (51), hoy su exmarido y papá de Mateo (8) y Rocco (4). La modelo visitó La noche de Mirtha, que continúa conduciendo Juana Viale, y contó la última novedad de su divorcio.

“Ayer el juez me restituyó el hogar conyugal, que fue el último hogar de mis hijos”, aseguró la conductora. “Me encontré con una casa devastada y vacía. Voy a tener que hacer una obra para poder volver a habitarla. Hay que renovarla toda, hay que arreglarla y hay que amueblarla”, aseveró Julieta, mientras contaba que desde que se marchó de su casa tuvo que alquilar un departamento para vivir con sus hijos.

“En su momento tomé la decisión de salir de mi propia casa porque creí que era lo correcto. Quizá, si hubiese estado con otro pensamiento, hubiese optado por lo que a veces le recomiendo a las mujeres que se me acercan que es pedir la exclusión del hogar. Porque el hombre es el que tiene que dejar la casa”, enfatizó.

Julieta relató que su exmarido no quería marcharse de la propiedad que compartían. “Él se quedó en la casa y estaba administrando otra casa también, los dos bienes. Y, judicialmente, vos tenés que hacer todo paso a paso. Así que se logró recién ahora la restitución”, señaló, mientras aseguraba que vivió “momentos horribles y espantosos” con su ex.

“Hay dinero que perdí y no importa. Yo eso lo voy a reconstruir. Pero ahora lo estamos intimando para que pague los alimentos que no pagó jamás. Así que hay que embargarlo. Y si bien es una persona que no tiene un sueldo, se maneja con auto y paga la nafta, así que algo debe tener”, aseguró.

También hizo énfasis en lo que busca transmitirle a sus hijos. “Yo estoy educando a dos hombres, que en el futuro iban a entender que eso es lo que tienen que hacer las mujeres: soportar y ser sumisas. Pero les enseñé que no, que era hasta acá y que no había que aguantar ninguna relación abusiva”, finalizó Julieta Prandi.