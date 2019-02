A principio de enero, el rumor de que Julieta Prandi (37) se había separado de Claudio Contardi (50), el padre de sus dos hijos, Mateo (8) y Rocco (3), comenzó a sonar tibiamente.

Sin embargo, el tiempo pasó y la modelo top terminó confirmando la ruptura: "Me separé, pero pido respeto porque hay dos menores de por medio", le dijo Julieta a Ciudad Magazine, anunciando que los 12 años de amor (6 y medio de matrimonio) llegaron a su final.

"Me separé, pero quiero preservar la intimidad de mi familia y mis hijos. Lo único que diré es que con Claudio no nos elegimos más como pareja". G-plus

De bajo perfil y cuidadosa de su intimidad, Prandi dejó asomar el motivo que los llevó a tomar caminos por separados: "Me separé, pero no quiero hablar al respecto, para preservar la intimidad de mi familia y mis hijos. Lo único que diré es que con Claudio no nos elegimos más como pareja", le dijo a la revista Gente.

Más sobre este tema Julieta Prandi, fotos súper sexies y confesiones: "En la pareja es fundamental el compañerismo, el diálogo y no perder la magia"

Dos años atrás, cuando este sitio le preguntó a Julieta cómo hacía para mantener sólida la pareja, tras diez años de amor (en ese momento), la modelo dijo: "Nosotros somos muy compañeros, entendemos el trabajo del otro y nos acompañamos. Creo que la base está en el dialogo y en buscar los momentos para estar con el otro. Hay que dedicarle tiempo a la pareja: ir al cine, ir a comer, sentarnos en el jardín a charlar o tomar un café juntos. Esos momentos son los que mantienen la unión y hacen que la pareja siga; cuidándonos mutuamente. Tener las cosas claras, el diálogo, el compañerismo y no perder la magia, la chispa, en la pareja es lo fundamental".