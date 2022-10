Julieta Prandi se quebró en llanto en vivo por la denuncia contra Claudio Contardi por abuso sexual

Por más que Julieta Prandi intentó mostrarse fuerte mientras se contaban detalles de su denuncia contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal en reiteradas ocasiones, la conductora de Es por ahí se quebró en llanto en vivo ante la gravedad de la situación.

Con la mirada fija al frente, y sentada derecha para sostenerse entera, por unos breves instantes Prandi no pudo contener las lágrimas cuando Fernando Burlando describía el calvario que vivió a manos del padre de Rocco (7) y Mateo (11).

Conmocionada frente a los detalles legales que daba su abogado, quien anticipó que "va a ser complicado para la fiscalía definir una trazabilidad" porque fueron "tantos los episodios", a la vez que "es tremendamente complicado para el autor de estos hechos" ya que "la pena podría llegar hasta los 50 años" de prisión.

Al final, Fernando Burlando resumió que "lo que padeció Julieta Prandi fue un calvario, fue un infierno" y aseguró que sufrió "violencias sexuales, físicas, psicológicas de todo tipo y económicas" de Claudio Contardi.

JULIETA PRANDI HABLÓ TRAS QUEBRARSE EN VIVO

Por otra parte, Julieta Prandi fijó su postura luego de que se difundieran los detalles de la causa penal por la que Claudio Contardi deberá declarar ante la Justicia.

"No es algo que yo denuncié ayer. Es algo que vengo denunciando desde que me fui de mi casa (en 2019) y lamentablemente no había sido oída, como tantas otras cosas que supongo que van a encontrar su cauce y se van a ir reordenando".

"No esperen que salga en un programa o lugar haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó, y no me voy a abrir más que esto", concluyó Julieta Prandi respecto del juicio penal que mantiene con Claudio Contardi.