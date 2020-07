Julieta Prandi, quebrada en llanto al recordar a su abuela: "Se fue a dormir con una carta mía y no despertó"

Un video retro de una persona muy especial para Julieta Prandi la hizo romper en un desconsolado llanto en PH, podemos hablar.

Ver a su abuela Mimí en pantalla, diciéndole bellas palabras, emocionó mucho a la modelo, quien explicó qué significó para ella su abuela.

"Ella se fue durmiendo, con una carta mía debajo de la almohada, que yo le había escrito dos días antes, y no despertó". G-plus

"La extraño tanto a mi abuela. Mimí fue mi segunda mamá. Me enseñó a tejer. Amasábamos juntas, escuchábamos tango juntas. Mimí me llamaba a las dos de la mañana para decirme que escuchó un poema en la radio y me lo recitaba. Nos escribíamos cartas", comenzó diciendo Prandi, mientras secaba sus lágrimas.

Luego reveló cómo murió su abuela, aferrada a una carta de ella: "Ella se fue durmiendo, con una carta mía debajo de la almohada, que yo le había escrito dos días antes. Ella me había escrito a mí y yo le devolví esa carta, con muchas golosinas. Esa noche se fue a dormir con mi carta, era domingo. El lunes y el martes también (se fue a dormir con mi carta), y ya no despertó. Me parezco mucho a ella. Mimí siempre fue mi punto débil. A Mateo (su primer hijo) lo conoció, pero a Rocco no”.