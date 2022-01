Julieta Prandi miró a cámara y le mandó un mensaje a Emanuel Ortega tras decir que le gustaría casarse: "Esto no es una indirecta"

Julieta Prandi habló de matrimonio en Es Por Ahí, programa en el que aseguró que se volvería a casar y le mandó un mensaje a su novio, Emanuel Ortega.

“¿Te casarías de vuelta Juli?”, le preguntó Guido Záffora a la modelo, quien respondió firme y con humor: “¿Por qué no? No tengo problemas con el matrimonio, no me quedó ese rollo, me quedaron todos los demás”.

“Paren chicos, paren que lo van a asustar, por favor. Quedate tranquilo mi amor, esto no es una indirecta”, expresó mirando a cámara la conductora de la emisión matutina de América.

JULIETA PRANDI, SINCERA SOBRE CÓMO VE SU FUTURO DE ACÁ A 10 AÑOS

Julieta Prandi dio que hablar luego de sincerarse respecto a cómo se ve dentro de 10 años en lo afectivo después de haber denunciado por violencia a Claudio Contardi, su exmarido.

“Dentro de 10 años me veo muy bien en lo afectivo y en lo emocional”, expresó muy segura la modelo en Es Por Ahí.