Julieta Prandi habló de la cuota alimentaria que le pasa su ex: "Cuando tiene ganas, paga 20 mil pesos"

Julieta Prandi habló de las causas contra su expareja, Claudio Contardi, en Es Por Ahí y reveló cómo y cuánto le paga por la cuota alimentaria de sus hijos.

“¿El no paga?”, le preguntó Guido Zaffora a la conductora, quien respondió: “Él no paga. Él cuando tiene ganas deposita 20 mil pesos en una cuenta judicial”.

“Quiero remarcar esto porque he escuchado que él decía que pagaba 120 mil pesos”, comentó el periodista y Prandi aseguró: “No no, no paga absolutamente nada”.

LA INDIGNACIÓN DE JULIETA PRANDI PORQUE VOLVIERON A SORTEAR SU CAUSA CONTA CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandi reveló en el programa de América cómo se informó de que una de las causas que tiene contra Claudio Contardi fue sorteada nuevamente en el juzgado.

“Me entero que mi causa va a ser sorteada de nuevo porque mis hijos estaban siendo citados para hablar con las psicólogas del juzgado número cinco, se presentan y nos dijeron ‘no los vamos a recibir porque va a ser sorteado de vuelta’”, detalló.

Entonces, Julieta mostró la indignación que siente con la justicia por sus hijos: “Los tuvieron que mandar devuelta a mi casa, los chicos volvieron angustiados, no entendían qué pasaba”.