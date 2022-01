Julieta Prandi explicó que hay una causa de corrupción de menores contra Claudio Contardi: "Mi hijo va a atravesar una cámara Gesell"

En medio de la disputa judicial que mantiene con su exesposo Claudio Contardi, con quien tiene a sus hijos Mateo y Rocco, Julieta Prandi volvió a dar fuertes declaraciones sobre la causa y apuntó directamente contra el padre de sus pequeños.

“Quiero que él pague y que me devuelva todo lo que me estafó. Más allá de que me robo 22 años de trabajo, que me devuelva mi departamento, mi casa y mis autos”, comenzó diciendo la modelo en A la tarde, contundente.

Luego, dejó en claro que sus niños no quieren tener contacto con su papá: “Mis hijos no quieren verlo y esto quiero que lo escuche la Justicia. Mateo, el 10 marzo va a tener que atravesar una cámara Gessel por una causa de corrupción de menores, en donde no sólo hay un menor implicado, sino que hay una niñera que participó de los hechos”.

“Rocco tampoco lo quiere ver y en Servicio de la niñez pidieron que suspendan el régimen, que tenga un tratamiento psicológico por ser un padre violento”, agregó, dando mientras el equipo del ciclo de América la escuchaba atentamente.

“Y en el caso que el padre los vuelva a ver, tiene que haber una asistente social en el medio. Pero siempre con la voluntad de mis hijos, no por la fuerza como él pretende hacer”, cerró, en medio de su difícil presente y tras confesar que está transitando el coronavirus.