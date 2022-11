Julieta Poggio le paró el carro a Alfa en Gran Hermano 2022: "No me digas nenita"

La forma en que Walter "Alfa" Santiago (60) le habló a Julieta Poggio (20) como "nena", "nenita" y "granito" enfureció a la influencer, quien luego de reírse del comentario de su competidor dentro de Gran Hermano 2022 le paró el carro en seco.

"No me digas nenita, no me gusta que me hables así. No estoy jodiendo", se plantó Julieta.

Y como Thiago Medina, Agustín Guardis y Romina Uhrig estallaron a carcajadas junto a Alfa, Poggio insistió: "No se rían bolu… Lo estoy diciendo en serio".

"Y a mí no me gusta que jodas con el pescado", replicó el hombre con cara de pocos amigos.

Ahí, Julieta retrucó: "Porque vos jodés a todos. Y cuando hiciste el pescado no le preguntaste a todos. (…) Es una comida general. Te lo digo para que te des cuenta y cuando te quejás del resto".

Al final, el tenso momento terminó cuando descolocado Alfa de Gran Hermano le dijo "lo voy a pensar" a Julieta Poggio tras su picante sugerencia post cruce.

EL CRUCE ANTERIOR QUE ALFA DE GRAN HERMANO 2022 HABÍA TENIDO CON JULIERA POGGIO

Días atrás, Julieta Poggio ya le había manifestado a Alfa de Gran Hermano 2022 que con él era "todo mala onda".

Por eso, Walter Santiago se defendió: "Yo no soy rompehuevos, lo que trato es de poner en evidencia cosas que veo…".

En ese punto, Poggio lo interrumpió con picardía: "Un poquito rompehuevos sos. Un poquito. Sos muy rompe con la comida. Pero no me quiero pelear con vos, no tengo ganas".

Risueño, Alfa contestó: "Yo no me voy a pelear con vos. Jamás nos vamos a pelear con vos porque somos padre e hija. Podemos discutir, pero nunca vamos a pelearnos".

"A veces sos un poquitito rompe. Admitilo, Alfa. Sos rompe", volvió a la carga Julieta Poggio, hasta que Alfa de Gran Hermano reconoció que "siempre" es hincha.