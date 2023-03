Julieta Poggio en Gran Hermano 2022 habló de su noviazgo con un exparticipante de La Voz: "Era un inseguro"

Mientras en Gran Hermano 2022 sigue sufriendo Julieta por los gritos que le llegan de afuera de la casa del reality sobre la relación con su novio, Lucca Bardelli, también los últimos días recordó a su exnovio, un exconcursante de La Voz Argentina 2018 llamado Emmanuel Francia.

Todo comenzó por una charla de la actriz con Camila. "Tenés que aprender a tocar la guitarra. Porque mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo”, la aconsejó y la otra participante la sorprendió.

"Ya sé quien es. Usaba musculosas, ¿no? Cuando entró, entró con una musculosa. No. Con una remera negra...", señaló Cami, mientras Julieta la corregía con sorpresa y le decía que era una remera negra.

"Era un tóxico. Un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacía nada. No trabajaba". G-plus

JULIETA POGGIO RECORDÓ SU NOVIAZGO CON UN EXPARTICIPANTE DE LA VOZ ARGENTINA

La melliza, divertida, tuvo una honestidad brutal. "Era re lindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico... Yo me acuerdo que lo vi y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'", recordó, haciendo que la concursante suelte no lo mejores recuerdos del muchacho.

"¿Viste? Y encima tan inseguro...", lanzó, picante. "Encima tenía todo para triunfar, no parecía inseguro en la tele", acotó la otra, sobre el muchacho que estuvo el año pasado concursando en Canta conmigo ahora.

"Y no, bol.... Ya sé, pero era un tóxico. Un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacía nada. No trabajaba", señaló, mientras contaba que había sido una relación tóxica de la que prefería no acordarse.

Fotos: Instagram