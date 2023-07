Julieta Poggio confirmó que anunció la separación de Lucca Bardelli sin avisarle previamente y explicó el motivo

A un mes de hacer pública su separación de Lucca Bardelli en Fuera de joda, el programa que tiene con sus excompañeros de Gran Hermano, Julieta Poggio confirmó que anunció la ruptura sin avisarle previamente a su novio.

En nota con A la tarde del nueve, la modelo y actriz reveló el motivo por el que contó que estaba soltera mediáticamente, y fue contundente.

POR QUÉ JULIETA POGGIO CONTÓ QUE ESTABA SEPARADA SIN AVISARLE A LUCCA

Notero: -¿Qué pasó con tu exnovio? ¿Hubo una infidelidad de su parte?

Julieta Poggio: -No, no hubo una infidelidad. Solo hubo una separación.

Notero: -¿Estás de novia?

Julieta Poggio: -¡No! ¿Cómo voy a estar de novia? Hace un mes que corté.

Notero: -Él dijo que la situación fue extraña, que se habían tomado un tiempo y que se enteró por un streaming que vos hiciste de que estaban separados. ¿Qué opinás al respecto?

Julieta Poggio: -¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?'. Yo no podía mentir. Se me nota en la cara. Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada.

Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio

EL ENOJO DE LUCCA BARDELLI CON JULIETA POGGIO

En los últimos días, Lucca Bardelli hizo explosivas declaraciones sobre el final de sus más de dos años de amor con Julieta Poggio.

"Nosotros habíamos quedado en darnos un tiempo y fue resano. Esto fue cinco días antes de que ella comunicara la noticia", dijo Lucca en Mitre Live.

"Yo me quedé esperando qué onda ese tiempo, porque después lo dijo en público. Yo no quería cerrar el ciclo por radio", dijo Bardelli tras sostener que se enteró que estaba separado por Julieta, pero mediáticamente, en Fuera de joda.

En ese acalorado marco, Lucca fue visto con una señorita, con la que habría cruzado comprometedores mensajes en las redes sociales. Y Julieta fue vinculada sentimentalmente con Marcos Ginocchio.

Sin embargo, los dos ex GH negaron estar teniendo una relación amorosa, ni un apasionado affaire.