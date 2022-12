Julieta Poggio se la cobró: nominó a Coti en Gran Hermano y la tribuna la ovacionó al oír los picantes motivos

Ojo por ojo... Julieta Poggio no le perdonó a Constanza "Coti" Romero que la haya traicionado en Gran Hermano 2022 y aprovechó las nuevas nominaciones para intentar mandarla a placa. Y lo logró. La correntina quedó nominada junto a Camila, Daniela, Alfa y Ariel.

Enojada con su compañera, la modelo fue al confesionario y argumentó explosivamente por qué no quiere que Coti siga en la casa.

"Los primeros dos se los voy a dar a Constanza. Y el segundo se lo voy a dar a Agustín", dijo Julieta, quien estaba saliendo al aire en la gala de Telefe y siendo ovacionada, sin saberlo, por la tribuna.

LOS MOTIVOS DE LA NOMINACIÓN A COTI EN GRAN HERMANO

"Con Constanza nuestra relación cambió muchísimo, en muy poco tiempo. Las cosas que me entere y que me dijo, en su momento me dolieron, pero después me hicieron dar mucha bronca".

"Yo odio a la gente falsa y haber tenido tan cerca mío, por dos meses, a la más falsa de la casa...". G-plus

"Yo odio a la gente falsa y haber tenido tan cerca mío, por dos meses, a la más falsa de la casa... Porque hay que ser bastante misteriosa, bastante actriz y bastante cínica para fingir algo que no sos por tanto tiempo".

"Decía algo y hacía otra cosa. Un día era mi amiga y al otro día me hablaba y me decía con una bronca acumulada que tenía adentro".

"Quizás ella se cree la jugadora del año. La estratega del año, por la jugada que hizo. Yo creo que a la gente no le copa, por algo la gente me lo vino a gritar toda la semana, y por algo acá, tarde o temprano, se terminó yendo la gente mala leche".

"No comparto su juego. Creo que se puede jugar de otra manera".

LOS MOTIVOS DE LA NOMINACIÓN A AGUSTÍN EN GRAN HERMANO

"El segundo voto se lo voy a dar a Agustín porque el repechaje me dio más bronca que (el ingreso) de la gente nueva".

"Ellos ya tienen su lugar acá, tienen nuestra confianza, ya nos conocen, y salieron, vieron a su familia, escucharon cosas que nosotros no, y eso me desmotiva".

"Me gustaría seguir jugando con la gente que está en las mismas condiciones que yo".