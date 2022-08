Julieta Ortega se mostró preocupada por el uso de la tecnología de su hijo: "Desmedido"

Julieta Ortega, siempre dispuesta a hablar de todo, reflexionó sobre su hijo, Benito, y el uso de la tecnología. La actriz se mostró muy preocupada. ¿El motivo? No le gusta que su nene pase tanto tiempo frente a las pantallas.

"Benito es medio como yo, a él le gusta estar puertas adentro, entonces tendría que decirte que no le afectó mucho la pandemia".

"Lo que no quiere decir que esto le haya pasado a todos los niños o adolescentes, hoy si dejás a un adolescente en su cuarto con la computadora, no le hablás demasiado y no lo levantás temprano, está en el cielo”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

JULIETA ORTEGA ESTÁ PREOCUPADA POR SU HIJO Y LA TECNOLOGÍA

“Están hablando hace diez horas por WhatsApp y encuentran esa forma de encontrarse, me re preocupa lo del uso de la tecnología desmedido”, agregó.

“Me preocupa y también me asombro cuando veo que mi hijo habla inglés perfecto cuando no fue a colegio bilingüe, es un mundo que no comprendo, están todo el día consumiendo música y entrevistas, no todo es malo, es una cagada lo de los videojuegos violentos”, sumó.

Y se despidió contando que su hijo está "enganchado" con los videoclips de música.