Julieta en Gran Hermano 2022 impulsó un nuevo hashtag que se volvió viral: "Se cayeron las caretas"

Las redes estallaron en medio de la gala de Gran Hermano 2022 cuando Julieta Poggio volvió a hacer de las suyas y se volvió viral por una de sus frases que, ella misma, propuso que la gente la use como hashtag: “Se cayeron las caretas”.

Después de su nominación dentro del confesionario, tal como cuando había hecho su famoso #FueraMalasVibras, la participante nominó a Alexis y a Agustín que, al final de la noche, terminaron en placa para ser eliminados el próximo lunes.

Pero lo que más llamó la atención e hizo que el público celebre su nueva ocurrencia fue cómo terminó su descargo contra los participantes, a quienes tiene ceja y ceja. “#SeCayeronLasCaretas ¡Espero que lo usen!”, pidió. ¡Y sus deseos fueron orden!

"Segundo, a Alexis porque me di cuenta que es manipulador. La jugada de Coti estuvo coordinada por él. Lo vi cerca de Thiago cuando era líder. Sabe jugar cuando le conviene. Nunca estuvo en placa y estaría bueno". G-plus

JULIETA POGGIO LANZÓ EL HASHTAG #SECAYERONLASCARETAS EN GRAN HERMANO 2022

La participante argumentó con fuertes palabras los motivos de su nominación.

"Lo voto a Agustín por juego. Salir te habilita a jugar de otra forma y no me conviene. No le tiré flores. Por afinidad, porque me cansa su actitud creyéndose que las sabe todas", lanzó, picante sobre el participante al que le dio dos votos.

Mientras que con el Conejo también fue duro. "Segundo a Alexis porque me di cuenta que es manipulador. La jugada de Coti estuvo coordinada por él. Lo vi cerca de Thiago cuando era líder. Sabe jugar cuando le conviene. Nunca estuvo en placa y estaría bueno”, arrojó, mientras impulsaba su #SeCayeronLasCaretas.