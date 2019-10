Julieta Bal develó la fuerte frase que quebró su relación con Federico Bal: "Me dijo 'che, no tengo interés'"

Hace tiempo que Julieta Bal y su hermano Federico dejaron de vincularse. El actor y bailarín fue muy claro a inicios de este año cuando aseguró que mantenía bloqueado su número en WhatsApp porque no quería tener ningún tipo de contacto con ella, tras descubrir que su hermana había sido parte de los abucheos a su obra en la entrega de premios Estrella de Mar 2019.

"Una vez que se partió, el vínculo no volvió más", le contó Julieta a la revista Pronto, luego de aclarar que hace unos dos años que no se habla con el participante de Bailando, pero a quien hoy, con el paso del tiempo, dice "entender más".

La actriz explicó que de tener una "relación maravillosa de íntimos amigos", pasaron a distanciarse a partir de que su padre, Santiago Bal, se separó de Carmen Barbieri, la mamá de Federico. "Fede nunca entendió mi lugar, mi situación, mi rol, se enojó mucho conmigo y me culpó de muchas cosas. Eso hizo que nuestro vínculo se quebrara", reveló.

Julieta contó que en los últimos diez años los dos hicieron varios intentos para retomar su vínculo y "explicarse cosas". Pero no hubo caso.

"Teníamos un vínculo hermoso y el día que Fede me dijo 'Che, no tengo interés', lo entendí. ¿Le voy a andar mendigando cariño? No. El amor no se mendiga", explicó la hija de Silvia Pérez y aseguró que esa frase la llenó de pena y dolor porque lo "adora", pero que recién ahora, hace alredor de un año, logró entenderlo.