Julieta apuntó fuerte contra La Tora en la gala de nominación de Gran Hermano: "Ella piensa que tiene más poder que otras personas"

En medio de la adrenalina que se vivió en la casa de Gran Hermano 2022 por vivirse una nueva gala de nominación, Julieta Poggio sorprendió al dar sus argumentos sobre por qué eligió a La Tora para que vaya a placa.

“La nominación de hoy fue la que más me costó decidir porque, por primera vez, voy a nominar a dos personas con las que tengo muy buena relación, nunca tuve ningún problema, me llevo muy bien, pero intento pensar con la cabeza fría y cuál sería la mejor estrategia para mi juego”, comenzó diciendo la participante,

“Por eso, le voy a dar mis primeros dos votos a La Tora más que nada porque hubo algunas actitudes de ella que no me cierran. Siento que a veces como que se quiere meter en todo o tener la última palabra. O siento que ella piensa que tiene más poder o más juego que otras personas y no me copa mucho eso”, agregó.

Y cerró, firme: “Y a la segunda persona que voy a votar es a María Laura, “La Cata”. Tampoco nunca tuve ningún problema con ella, pero siento que ellas dos claramente juegan juntas y, más o menos, son por las mismas razones”.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE SANTIAGO DEL MORO, ACTUAL CONDUCTOR DE GRAN HERMANO 2022

Jorge Rial no dudó cuando opinó del rol de Santiago del Moro al frente de Gran Hermano 2022 en su ciclo radial Argenzuela (Radio 10).

Rial, que también fue conductor del reality, aseguró: “Es un chico raro. Qué se yo, no sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad en las redes. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial”.

“Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas... parece un pibe... Y tiene como 50 años ya”, continuó.

Y cerró, sin filtro: “ que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada. Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando. Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas”.