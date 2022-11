Juliana Díaz reveló cómo es tener sexo en Gran Hermano 2022: "Todo es un gran malabar"

Juliana Díaz (31) fue eliminada el último domingo de Gran Hermano 2022 y comenzó entonces su recorrida a través de diversos ciclos, respondiendo a todas las preguntas, inclusive cómo fue tener sexo con Maxi Giudici en la casa.

“Es re loco”, reveló la joven de Venado Tuerto en LAM, y calificó sus experiencias como “todo un malabar”. “Es tremendo, que los palos, que la carpita… Y es raro tener que armar como un escenario para ir a tener relaciones sexuales, ¿viste? Es medio bajativo”, reconoció.

Cuando Ángel le consultó sobre ciertos comentarios que hizo frente a Georgina Barbarossa que daban a entender que había “algo de entrada que no funcionó”, Juliana reveló que hubo muchas dudas de su compañero.

JULIANA DÍAZ CONTÓ CÓMO ES TENER RELACIONES SEXUALES EN GRAN HERMANO

“Él estaba como un poco preocupado al principio. Fue, de hecho, una de las primeras charlas que tuvimos sobre tener o no tener sexo en la casa”, dijo “Tini”, que, no obstante, reconoció que eran “un par de cositas personales de él, que después se le olvidaron rápido”, y puso el foco en que Giudici era “un poco más pudoroso” que ella.

“No se podía cuidar con preservativo por una alergia al látex, algo así. No te lo puedo contar explícitamente”, reveló Díaz. “Yo me cuidaba y aparte nos hicimos todos los estudios entes de entrar así que sabía que era una persona sana. Yo estaba tomando pastillas así que ‘hermanito’, por ahora, no”, bromeó.

Asimismo, la ex participante reveló cuál era su lugar favorito para los encuentros. “En el sauna, las últimas veces, habíamos armado un colchón con acolchados, y palos de piso; y después les pasamos el tip a todas las demás parejas. Estaban todos chochos y aparte, estaba bueno porque estábamos alejados de todo”, recordó.

JULIANA HABLÓ SOBRE QUÉ SINTIÓ A LA HORA DE MANTENER RELACIONES ÍNTIMAS EN GRAN HERMANO

Juliana también recordó que Gran Hermano “canceló” la ducha fue cancelada “porque se tapaban mucho las cámaras por el vapor”, y contó qué pasaba por su cabeza a la hora de encarar un nuevo encuentro íntimo.

“Te juro que no me importaba el tema de los camarógrados. Me importaba el impacto de afuera, de mis padres, de mi hermana menor. La verdad es que me re apoyaron. Me bancaron a full, mi vieja, todos”, cerró Juliana.