Juliana anunció su separación de Maxi de Gran Hermano 2022: "No no nos estábamos sumando"

Luego de que lo rumores sobre una crisis entre ellos creciera con el correr de los días, finalmente Juliana Díaz anunció en las redes que su noviazgo con Maximiliano Giudici, a quien conoció y se enamoró en su paso por Gran Hermano 2022, llegó a su fin.

“Este video lo hago porque mucho se están preguntando y es sobre Maxi y yo. La realidad es que hace poquitos días tomamos la decisión de separarnos. Nos costó muchísimo. Estábamos en un momento muy en paz, muy bien, muy felices y no entendíamos el porqué de los rumores”, comenzó diciendo la joven en un video que subió a Instagram.

“Creo que de alguna u otra manera esos rumores nos llevaron a recapacitar un montón de cosas de nuestra relación. Nos dimos cuenta que estamos en un momento de nuestras vidas que es fundamental y es clave para conseguir todas las cosas que nosotros querramos. Para cumplir nuestros sueños y metas", agregó.

Y continuó: “Lamentablemente con Maxi, como pasó adentro de la casa, vivimos en una burbuja y dejamos de socializar, de hacer, de crecer. Y de hacer cosas de un modo individualista, para nosotros mismos. Nos dimos cuenta que estamos herméticos en nuestra relación".

Por otro lado, Juliana aseguró que la ruptura se dio en buenos términos: “Nos dimos cuenta, gracias a Dios, a tiempo y de la manera más sana del mundo que no nos estábamos sumando. Si uno estaba triste, el otro estaba triste. Si uno estaba bien, el otro estaba bien. Y era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser de manera individual”.

Asimismo, la joven dejó en claro que sus sentimientos por Maxi siguen a flor de piel: “Me atrevo a decir que el amor está intacto y nos amamos. Creo que el acto de amor más grande que pude haber hecho es irme. Nosotros nos conocimos y nos apegamos muchísimo y no nos separamos nunca más. Si bien es hermoso, nosotros hoy por hoy nos está costando trabajo, nos está costando sueños, nos está costando oportunidades y es difícil tener que elegir entre el amor o las metas y los sueños”.

“Pensamos que ambos íbamos a poder ir para adelante juntos. Se nos estaba haciendo muy difícil, es todo mucho. Y por tanto amor que nos tenemos, no nos podíamos soltar. Lloramos un montón y nos abrazamos y nos partió el corazón. Pero adentro nuestro sabíamos que era lo mejor", añadió.

Y cerró, a corazón abierto: "Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote. Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio. Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas. Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual”.

JULIANA DESLIZÓ QUE SU EXPULSIÓN DE GRAN HERMANO ESTUVO ARREGLADA

Si bien Gran Hermano 2022 terminó hace varias semanas, Juliana Díaz sorprendió al dar detalles de lo que fue su salida del programa de Telefe a través de un vivo que transmitió desde Instagram… ¿y deslizó que su expulsión fue arreglada?

“Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió, ni nada. La psicóloga me dijo que sí tenía ganas de llorar, llore. Pero no”, comenzó diciendo Juliana en la red social.

Por otro lado, la joven dejó en claro que no estaba en sus planes acceder al repechaje, pero que lo hizo para reencontrarse con su novio Maxi Giudici: “Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes”, lanzó.

Y cerró, picante: “Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi , que lo veía muy mal. Yo sabía que afuera iba a hacer plata y creo que el programa nos abre una puerta grande. A mí me convenía estar afuera.”.