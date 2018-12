Julián Serrano y la particular "coincidencia física" con Paulo Dybala, la pareja de su ex Oriana Sabatini

Pese a que cada uno rehízo su vida amorosa, Oriana Sabatini (22) y Julián Serrano (25) siguen hablando de su historia cada vez que dan entrevistas. En esta oportunidad y luego de consagrarse campeón de Bailando 2018 junto a Sofi Morandi, el youtuber pasó por Los Ángeles de la Mañana y sorprendió con sus declaraciones.

"Con Oriana no nos seguimos en las redes, pero la mejor, te lo juro por Dios. La familia de ella son divinos. A Gabi Sabatini la conocí y siempre me invitaba a comer, es una genia. La verdad es que son excelentes personas", comenzó diciendo Serrano, quien en la actualidad está de novio con Malena Narvay.

"Con Dybala tenemos el mismo tatuaje. Cuando me lo hice, mis amigos me decían 'che, ¿viste que te hiciste el mismo tatuaje que Duybala?'. Y yo digo, '¿quién? ¿Quién es Dybala? ¿Dónde juega?'". G-plus

Luego se refirió al futbolista Paulo Dybala (25), actual pareja de su ex: "Me parece fantástico eso que me pasó. Soy el único que termina una relación con la novia y ella se pone después con Dybala. Dije 'no puede ser, tremendo'".

"Encima tenemos el mismo tatuaje. Cuando me lo hice, mis amigos me decían 'che, ¿viste que te hiciste el mismo tatuaje que Dybala?'. Y yo digo, '¿quién? ¿Quién es Dybala? ¿Dónde juega?'. No me gusta el fútbol. Y cuando lo googleo digo 'sí, es diez veces más famoso'", cerró, entre risas, destacando la particular coincidencia que comparte con el futbolista.

¡Qué casualidad!