La aparición de un video de Fede Bal a los besos con Juli Bartolomé, una joven actriz e instagramer, despertó los rumores de romance. Sin embargo, primero llegó la desmentida del actor y ahora ella salió a decir lo propio para Siempre Show (lunes a viernes a las 20 horas), el nuevo programa de Ciudad Magazine que conducen Tomás Dente y Noe Antonelli.

“Lo conocí hace muchísimo tiempo y tenemos la mejor”, comenzó diciendo la joven entre risas, apenas fue consultada sobre las imágenes. Sin embargo, aclaró que este acercamiento era nuevo. “Lo acabo de ‘conocer-conocer’. Fui justo a la casa de Pepe, el asistente que trabaja con él, y lo crucé porque lo conozco y tengo la mejor”, aseguró.

“¿Hicieron una previa al boliche y la pasaron bien?”, preguntó el notero del ciclo, e hizo que la actriz se tiente de risa. “Sí, eso”, acotó, sin querer entrar en detalles. “¿Ese fue el primer beso o ya venia de antes la cosa?”, insistió el periodista. “¡No seas malo!”, se quejó, con humor. “Nos encontramos varias veces y nunca se dio nada porque él estaba de novio y yo también”, dijo después, sobre cómo había surgido su acercamiento.

La joven estuvo en Mar del Plata y, ¿coincidencia?, viajó en el mismo avión que Carmen Barbieri, lo que hizo que el periodista le preguntara cómo veía a la capocómica como suegra. “Nunca se sabe”, remató ella, con una risa. “Fede está muy tranquilo, soy yo la que no está muy tranquila. Por ahora está todo bien, pero no inicié ninguna relación. Yo estoy soltera y él está soltero”, aseveró, buscando dejar en claro que su relación no era formal.

¿Le tiene miedo Juli Bartolomé a la exposición y a las exnovias de Fede Bal? “Yo sólo conozco a Barbie y me parece un amor de persona. Una divina”, concluyó, dejando en claro que tiene muy buena relación con la ex del actor.