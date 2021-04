Jujuy Jiménez y su técnica de conquista: "Soy re de ir al frente cuando alguien me gusta"

A punto de debutar en La Academia Sofía “Jujuy” Jiménez visitó Hay que ver, donde habló sobre sus expectativas en el nuevo reality de LaFlia y el tiempo y la energía que le insumen los ensayos. La modelo contó también que a la hora de comenzar una relación, no busca candidatos sino que “se deja llevar” y que cuando le gusta alguien no duda en tomar la iniciativa.

En diálogo con Denise Dumas, José María Listorti y el resto del panel, Jujuy contó que hace tiempo que “no está en pareja”. “No tengo novio ni estoy buscando tampoco. No creo en la búsqueda, uno se va dejando llevar. Eso sí, ahora aceptar gente en las redes porque en un momento estaba como que no tenía ganas”, explicó, desestimando así los rumores con el Tucu López, que en las últimas semanas le dejó varios “likes” en sus posteos.

“¿Sos de tomar la iniciativa y mandar mensajitos?, le preguntó Carolina Molinari. “Re. Cuando me gusta alguien, sí. Y banco al que tiene iniciativa. Por ejemplo, que vengan y me preguntan si estoy para ir a algún lado”, reveló la modelo, que tiró unos tips sobre cómo manejarse en las redes. “Si te tiran emoticones no se contestan. Yo creo que tiene que ver con lo que te está pasando a vos en ese momento y lo que te genera esa persona. Porque si de repente hay un emoticón que te activa algo, le mandás otro”, concluyó.