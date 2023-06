Jujuy Jiménez se fue a Europa con amigas para atravesar el duelo de su separación de Bautista Bello

A menos de una semana de que se viralizara la foto de Bauti Bello siéndole infiel a Sofía "Jujuy" Jiménez en Brasil, recientemente separada la modelo se alejó de Argentina.

Sofi armó las valijas y aterrizó en un paradisíaco destino playero par atravesar el duelo de su separación. Y se mostró agradecida con la familia que la está conteniendo durante el viaje.

Jujuy publicó fotos navegando en un yate, sonriendo con la familia amiga -una mujer, un hombre y su nene- y de sí misma bailando mientras atardecía.

"Vibrar en sintonía, qué lindo conectar desde el corazón, qué lindo es cuando baila el alma, qué lindo es cruzarse con gente como vos, Eleonora, sos magia. Gracias por hacerme sentir parte de la familia. Qué importante es ELEGIR los caminos y decisiones en la vida", expresó, agradecida por la contención que recibe mientras atraviesa su ruptura amorosa.

BAUTI BELLO LE HABRÍA SIDO INFIEL A JUJUY JIMÉNEZ EN OTRAS OPORTUNIDADES

Muy picante, Juan sumó información que complica aún más a Bauti.

"Alguien me hablaba hoy de un modus operandi que tendría él, de reacciones y comentarios a distintas mujeres en redes, insisto, es lo que me contaban, no puedo asegurarlo pero obviamente creo en lo que me dicen...".

"Por otro lado, quiero contarles que si bien es todo muy pronto, la separación es definitiva, Sofi no quiere volverlo a ver, me dijeron que el vínculo no tiene retorno", sentenció, contundente.