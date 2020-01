Jujuy Jiménez contó por qué bajó su perfil desde que sale con Juan Martín del Potro: "Él es muy reservado"

En noviembre de 2018, los rumores de affaire entre Sofía "Jujuy" Jiménez (28) y Juan Martín del Potro (31) comenzaron a sonar tibiamente tras coincidir en un reconocido boliche porteño.

Luego, la relación personal entre ellos creció lejos de los medios, hasta que en mayo de 2019 la modelo y periodista confirmó el noviazgo ante el micrófono de Los Ángeles de la Mañana, tras ser enfocada en la tribuna alentando al tenista, en los cuartos de final del Master 1000 de Roma. "Con Juan estamos ahí, tratando de ver qué onda. Queremos conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. La realidad es que fui a un viaje, lo acompañé, estuve ahí y disfruté mucho verlo, pero no sé que pasará", decía Jujuy, sin dar detalles más íntimos.

"Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis... Él es una persona reservada, cuida mucho su intimidad. Es una decisión de él que entiendo y me encanta". G-plus

Con el noviazgo creciendo a paso firme, Jiménez reveló en la revista ¡Hola! Argentina por qué bajó el perfil mediático desde que se puso en pareja con Del Potro. "El año pasado estuviste muy guardada. De hecho, esta es la primera entrevista que das desde que te pusiste de novia", le remarcó la periodista.

Y ella asintió y confesó: "Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Es algo que fui entendiendo a su lado".

Luego, Jujuy explicó el motivo. "Él es una persona reservada, cuida mucho su intimidad. Es una decisión de él que entiendo y me encanta. El mundo de los medios, a su vez, es mi trabajo. Yo entro, juego y me voy. Mi vida privada pasa por otro lado y es sagrada para mí. El vínculo con mis hermanas, con mi pareja, es parte de mi intimidad y soy yo la que decide qué compartir, cuándo y hasta dónde", concluyó la periodista, que se prepara para debutar como conductora en Modo noche, por América.