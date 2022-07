Jujuy Jiménez contó su íntima decisión sobre la maternidad: "Voy a congelar óvulos"

Sofía "Jujuy" Jiménez, que hace poco se separó de Bautista Bello, contó que una de las conversaciones más recurrentes que tiene con sus amigas tiene que ver con la maternidad.

"El amor y los hombres. Las citas, las que están en pareja, la que tiene un amante... Y los 30 y pico también trajeron la maternidad a las charlas", afirmó la modelo en diálogo con ¡Hola! Argentina.

En este contexto, afirmó que si a los 33 aún no se convirtió en madre congelará sus óvulos.

"Si a los 33 años aún no tuve un bebé, voy a congelar óvulos", afirmó, convencida de su decisión.

JUJUY JIMÉNEZ SERÍA MAMÁ SOLTERA

La modelo contó que se convertiría en mamá soltera por decisión propia.

"Totalmente. Siempre tuve un concepto muy Susanita de la familia. 'A los 25 años seguro voy a estar casada y con tres hijos', decía de chica...".

"Ya no me pienso casándome con el vestido blanco, ni armando una familia tipo". G-plus

"¡Y mirame a los 31! Ya no me pienso casándome con el vestido blanco, ni armando una familia tipo... Si llega, bienvenido, pero no es un sueño a cumplir".

"Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y a partir de ahí, armar mi propia historia", cerró, dispuesta a romper con los mandatos en búsqueda de la felicidad.