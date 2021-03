Jujuy Jiménez contó que conoció a su abuelo femicida antes de morir: "Fuimos a despedirlo porque mi mamá me lo pidió"

Cuando Sofía "Jujuy" Jiménez contó que su abuelo había asesinado a su abuela, el relato del femicidio fue realmente estremecedor. Pese a la inmensa angustia que le produce pensar en el asesinato de la mujer, la conductora accedió a despedir al hombre días antes de su muerte, ya que su mamá le pidió que por favor la acompañara y ella aceptó.

“Mi abuelo ya falleció y cuando estaba pasándola mal antes de morir, fuimos a despedirlo porque mi mamá nos pidió”, reveló la conductora en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Reflexiva, expresó que aunque la historia sigue angustiándola le hizo muy bien hacerla pública tres años atrás: “A partir de contarlo, en 2018, hubo un antes y un después. Y a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de lo bien que nos hizo hablarlo a toda la familia... A las mujeres de la casa... Porque de alguna manera nos estamos animando nosotras mismas a tocar el tema internamente".

Y se despidió sumando que antes de hacerlo público, su clan prefería no hablar sobre el femicidio aunque todos estaban al tanto de lo que había ocurrido. "No se hablaba, todos sabíamos de ello pero no se profundizaba”, sentenció.

Si sufrís, sufriste o conocés a una víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.