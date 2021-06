Jujuy Jiménez confesó que hubo conversaciones con Cachete Sierra: "Le dije que es un bombonazo"

Desde hace varios días suenan insistentes rumores de que algo más que una amistad estaría pasando entre Agustín “Cachete” Sierra y Sofía “Jujuy” Jiménez, sobre todo después de que se los viera conversando juntos en un descanso de los ensayos de La Academia. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), la modelo contó cómo son las charlas que comparte con el actor y reveló que le dijo que “es un bombonazo”.

El notero de La Previa encontró a Jujuy al finalizar la emisión de La Academia de este martes y le preguntó, sin vueltas, “qué pasa con Cachete”. “No sé qué pasa. Recién vi que nos pusieron una imagen de fondo de los dos hablando. La mejor, igual. Estábamos charlando del certamen, de cómo venimos, de todo eso”, dijo tímidamente Sofía, aunque luego se atrevió a ir un poquito más allá.

“Yo le dije que me parece un bombonazo y es verdad que es el soltero codiciado. Acá están todas como locas con Cachete Sierra”, agregó Jujuy Jiménez y no esquivó la pregunta sobre cómo está con el actor. “¿Yo? ¡Ja ,ja, ja! Bien. Me río porque me pongo nerviosa, pero estamos bien. Somos amigos y compañeros y nos acompañamos y bancamos”, concluyó la participante.