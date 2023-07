El jugado look de Tini Stoessel en una fiesta en Ibiza

En estos últimos días, el rumor que asegura que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se habrían separado se puso a la orden del día.

Luego de que Tini se largara a llorar durante su último show en España, lo que desató las mil y una especulaciones, Rodrigo le puso un like a su cambio de look, actitud que terminó por desmentir la supuesta separación.

En medio de las versiones cruzadas, Estefi Berardi compartió una foto de Tini divirtiéndose en un boliche con sus mejores amigas. "Amnesia en Ibiza", sentenció la panelista, pícara, deslizando que así Tini estaría intentando olvidarse del futbolista.

EL LIKE DE RODRIGO DE PAUL QUE DISIPÓ LAS DUDAS

“Es verdad, en los últimos dos post de Rodrigo no hay like de Tini”, respondió la periodista, que observó que, sin embargo, sí había un comentario de Fran Stoessel, el cuñado del futbolista. “En los últimos tres de ella, no hay like de él, pero de ahí a una crisis no lo sé”, especuló.

A todo esto, se le sumaron tweets de Paula Varela afirmando: “¡ÚLTIMO MOMENTO! Tini y De Paul separados!”. La panelista de Socios del espectáculo habló ampliamente del tema en su ciclo del Canal de la Ciudad este miércoles por la tarde.

Sin embargo, la última palabra la tuvo Rodrigo de Paul, que le puso un “like” a la foto del cambio de look de Tini, dando por sentado que la pareja continúa unida y en Madrid.