En Los Ángeles de la Mañana debatían el conflicto que protagonizan Mauro Icardi y Wanda Nara con el Inter, equipo del que el delantero era capitán hasta hace pocos días y con el que negocian su continuidad en medio de un sinfín de rumores.

En un momento, Yanina Latorre dio su visión sobre el perfil mediático de Wanda, quien está en el ojo de la tormenta por ser la mánager de Mauro: “A veces ella muestra una vida tan superficial que la gente incluso se pregunta si es buena madre. Y es re buena madre, cocina, es fresca, está a cara lavada, no sé por qué tiene esa obsesión por mostrarse millonaria. Ella tendría que mostrar más esa vida fresca que tiene”.

Mariana, sobre Wanda: "Todo lo que hace para mí es un mensaje a su exmarido. Ahí hay una situación de expareja que no soltó" G-plus

Entonces, Mariana Brey lanzó una jugada teoría sobre las ostentosas publicaciones de Wanda, que involucraría a su exmarido, Maxi López: “Todo lo que muestra es un mensaje a Maxi. Todo lo que hace para mí es un mensaje a su exmarido. Ahí hay una situación de expareja que no soltó, no en cuanto al amor porque ella se enamoró de Mauro y lo dejó a Maxi. Pero me parece que hay otras cuestiones que hacen que no suelte y todo lo que hace tiene un destinatario”.

Mientras Yanina le dio la razón: “Sí, yo pienso lo mismo. Sigue enojada”, Ana Rosenfeld (abogada de Wanda) sorprendió al no desmentirla y agregar “y lo que hace Maxi es lo mismo eh; no paga una cuota alimentaria pero se para adelante de una avioneta privada o dice que está pasando su gran noche de amor con su novia t lo ves en una pileta en Ibiza”.