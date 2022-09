Jugada pregunta de Karina La Princesita al famoso escondido en ¿Quién es la máscara?: "¿Nosotros tuvimos algo?"

A una semana de confirmar su reconciliación con Nicolás Furman, Karina La Princesita sorprendió con una jugada pregunta en ¿Quién es la máscara?

A la cantante e investigadora del programa que conduce Natalia Oreiro en Telefe le llamó mucho la atención la presencia de un famoso, disfrazado de mulita, y le preguntó sin filtro "¿nosotros tuvimos algo?".

PÍCARO CARA A CARA DE KARINA CON EL FAMOSO ESCONDIDO

Karina La Princesita: -Para mí es alguien del interior, por como cantó. Pero quiero saber si nos conocemos personalmente

Famoso disfrazado de mulita: -Sí, nos conocemos personalmente, bombonazo.

Natalia Oreiro: -Tira tiros. VenÍ, Kari. Han venido todos menos vos. Y si venís, quizás estando más cerca podés darte cuenta de quién es. Ya que dice que se conocen personalmente…

Karina: -Hola, mulita…

Famoso: -Pero Karina, ¡qué linda que estás! Estás más buena que cobrar el aguinaldo.

Karina: -¿Nosotros tuvimos algo?

Famoso: -Me hubiera encantado, pero no, nos conocemos personalmente.

Karina: -Cuando te saques la máscara hablamos. Me sirvió estar acá, pero no me di cuenta de quién es.

Famoso: -Les sirvió a los televidentes porque estás hermosa. ¡Fuerte el aplauso! La vimos afuera del mostrador.

PICANTE DEDUCCIÓN DE WANDA NARA

Hábil investigadora, Wanda Nara analizó al detalle cada respuesta del famosos que se encontraba debajo del disfraz y aseguró que se trataba de Pedro Alfonso, por el modo en el que se refería a ella.

"¿Tu esposa es conductora?", le preguntó la empresaria al invitado. Sin afirmar ni negar, contestó: "Lo dejo a tu criterio, Wanda Nara".

"Ay, ¡ya sé quién es! Hay una sola persona que me dice Wanda Nara. Y te diría que somos casi familia. Mulita, ¿sos el señor Pedro Alfonso? Y digo que somos familia porque mi hermana es la madrina de su hija más chiquita", retrucó Wanda, convencida.

Sorprendida con la deducción de Nara, Natalia Oreiro acotó: "¿Sos Pedro Alfonso y le estás tirando onda a Karina? No entendí". Y el famoso, de quien no fue revelada su identidad, reaccionó: "Wanda Nara, no me metas en problemas".