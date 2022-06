Juariu se hizo un emotivo tatuaje en honor a su papá, fan de Joan Manuel Serrat

Tras haber quedado eliminada de MasterChef La Revancha, Juariu reveló que se hizo un significativo tatuaje.

La influencer, que extraña mucho a su papá, se hizo un tatuaje en su honor para sentirlo más cerca.

Y junto a las fotos desde el estudio de tatuajes, mostrando el diseño, contó por qué eligió recordarlo mediante un barquito de papel.

JUARIU SE TATUÓ UN BARQUITO DE PAPEL EN HONOR A SU PAPÁ

"Me hice mi primer tatuaje, hace mucho que quería tatuarme pero no me animaba. Un barquito de papel. Mi viejo era fanatico de Serrat. Íbamos en el auto, ponía un tema y me decía...".

"Escuchá la letra y decime de qué pensas que habla. Yo atenta, en silencio, escuchando cada palabra, pensado...".

"Él al lado cantando con los ojos llenos de lágrimas. 'No entiendo'. le dije. Él me contestó que habla de la infancia. 'Cuando seas más grande la vas a entender'", contó Juariu en Instagram.

"Y ahora escucho barquito de papel y me da una nostalgia, entre alegria y tristeza, es un tema que me conecta directamente con esa imagen de mi viejo...". G-plus

Y reveló qué siente actualmente cuando escucha esa canción.

"Un ser sensible y apasionado. Un aventurero audaz, como dice la letra", cerró la influencer, describiendo con amor a su querido papá.

¡En su piel!