Juanse desafió el criterio del jurado de MasterChef: "Mientras ellos deciden, yo me tomo la sopa que está buenísima"

La tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 les puso los pelos de punta a los participantes cuando el jurado anunció que no deberían cocinar uno sino dos platos con zapallo. Como uno de los platos incluía una sopa, todos pusieron lo mejor de sí pero el jurado no opinó lo mismo y fueron descartando uno a uno a todos los nominados, aunque Juanse no les hizo caso y se la tomó toda mientras ellos deliberaban.

Mientras los jurados destruían la sopa del Loco Montenegro, crecía la preocupación de los nominados para abandonar el certamen. Sin embargo, Juanse ni se mosqueó y, mientras saboreaba su propia preparación, se ufanaba ante Cande Vetrano de lo rica que le salió: “No te puedo dejar probar, pero está espectacular”, le dijo.

“Podemos coincidir en que todas las sopas están descartadas, ninguna fue aceptable”, dijo Germán Martitegui respecto a los platos que probaron hasta ese momento. “Mientras el jurado terminaba de debatir sobre la vida y muerte de los demás, yo me termino la sopa que está buenísima”, señaló por su parte Juanse frente a la cámara.