Juana Viale volvió a lanzarle una indirecta a su novio, Agustín Goldenhorn: "Nuevamente me siento novia"

Este sábado, Juana Viale volvió a enviarle una indirecta a su novio, Agustín Goldenhorn, para que apure la propuesta de casamiento. Al parecer, la relación de la nieta de Mirtha Legrand con el empresario de la construcción viene "viento en popa" ya que es la segunda vez en una semana que lo hace.

En el comienzo de La Noche de Mirtha, la conductora posó frente a cámara y no perdió el tiempo. "Este es un vestido que me hizo Javier Zaiat que es un vestido off white con mangas tres cuarto bordado en paiet al tono y tajos con tul. ¡Es espectacular, me encanta!", dijo Juana que, tras un largo suspiro, agregó: "Nuevamente me siento novia"

La semana pasada, la actriz había empleado la misma estrategia. En aquella ocasión, mostró un glamoroso vestido rojo con el que buscó deslumbrar al público y a su pareja. “Yo creo que mi novio me tiene que pedir casamiento con esto”, señaló, y acompañó sus palabras con una sonora carcajada, en complicidad con su asistente Moni.

“¡Chan! Ahora es noticia. No, no es noticia”, dijo, previendo que a los pocos minutos estarían hablando de ella en las redes sociales y los portales de Internet.