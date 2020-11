Juana Viale recordó lo mal que la pasó antes de reemplazar a Mirtha Legrand: "No quería salir al aire"

Actualmente, Juana Viale sigue al frente de los programas de su abuela Mirtha Legrand que, súper precavida, continúa aislada en su casa por miedo a contagiarse de coroanvirus.

En la última "mesaza", la conductora recordó cuando la reemplazó por primera vez. Si bien ella se postuló, al día siguiente se arrepintió e, igualmente, tuvo que salir al aire.

"Bueno, cuando hice el programa de la abuela la primera vez, no ahora, sino cuando se quebró, yo estaba viviendo en Chile. Estaba con un amigo y me dijo 'tu abuela se quebró la pierna, ¿por qué no haces vos el programa?'. Ay, obvio, quién mejor que yo. Lo llamé a mi hermano y arreglamos. Cortó, llamó enseguida, se armó toda la publicidad... Y al otro día dije que no... Qué hice, qué inconsciente; yo no puedo hacerlo", reconoció, entre risas.

Y detalló lo mal que la pasó minutos antes de salir al aire por primera vez: "Cuando vine acá y tenía que salir... Por suerte, toda mesa de amigos. Le digo Nacho, '¿vos llamaste a la ambulancia? Porque creo que estoy teniendo un infarto. Yo no me siento bien'. Con ustedes, Juana Viale, y yo no quería salir, ¿por qué no fui maestra jardinera?".

Sin embargo, Juana lo hizo muy bien sin saber que, meses más tarde, se encargaría indefinidamente de estar al frente del ciclo.

¡Todo cambia!