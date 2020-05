Juana Viale negó su participación en Bailando por un sueño 2020: “Económicamente no hubo acuerdo”

Los rumores apuntaban a que Juana Viale regresaría después de dos años a Bailando por un Sueño 2020. Sin embargo, la conductora negó que eso vaya a ocurrir y adujo la falta de una arreglo económico.

En la edición de Almorzando con Mirtha Legrand de este domingo, Marcelo Polino dio detalles sobre los protocolos que puso en marcha la producción del ciclo, y aprovechó para consultarle a la conductora si iba a ser parte del certamen. "Quiero saber una primicia: ¿vos vas a participar?", le preguntó el periodista y jurado.

"No, porque no llegamos a un arreglo. Económicamente no hubo acuerdo", le dijo Juana, a lo que Polino le replicó con una aparente solución. "Bueno, pero eso lo hablamos con Marcelo (Tinelli) y con el Chato (Prada) y con Fede (Hoppe). A vos te fue muy bien en el Bailando en el que participaste", le dijo.

"¡Perfecto, dale! ¡Atiendan mis súplicas! Igual la cadera está más oxidada", advirtió la conductora.