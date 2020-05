Juana Viale lanzó un inesperado mensaje para Agustín Goldenhorn, su novio: "Me tiene que pedir casamiento"

En Almorzando con Mirtha Legrand continúa Juana Viale animando el histórico ciclo de la diva. Al igual que ella, cada semana lleva un look a puro glamour y un espectacular vestido rojo terminó derivando en una tremenda frase de amor para Agustín Goldenhorn, su novio.

“¿Viste Moni la cola que tengo? Yo creo que mi novio me tiene que pedir casamiento con esto”, lanzó Juana, inesperadamente y pegando una carcajada, dirigiéndose a su asistente en el piso. “¡Chan! Ahora es noticia. No, no es noticia”, acotó, seguido atajándose sobre las repercusiones, divertida por su comentario.

A principios de marzo la actriz hizo su primera apariencia pública con Agustín, un empresario de la construcción y músico al que dio a conocer en una salida a un boliche tras comenzar su relación a finales del año pasado.

