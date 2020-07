Juana Viale, indignada con la caravana que despidió al ladrón muerto por un jubilado: "Me dan ganas de putear"

Este fin de semana, Juana Viale (38) volvió a estar al frente de Almorzando con Mirtha Legrand, donde recibió, entre otros, a los periodistas Marcelo Polino y Ángel de Brito. En charla con ambos, la conductora no evitó mostrarse muy molesta cuando comparó la solitaria despedida de las personas cercanas a su círculo íntimo con el multitudinario funeral del ladrón al que mató un jubilado hace una semana durante un robo.

“¿Cómo está Mirtha?”, fue la pregunta de Polino que desencadenó en Juana una serie de sensaciones que ella definió como 'bronca'. “Está bien... está triste... Hace una semana falleció el marido de mamá (por Marcos Gastaldi) y es durísimo porque se sumó a lo de Sofía Neiman en febrero. También falleció Juan, un amigo rosarino de ella que es el marido de Andrea Garrone, entonces, viene todo muy duro”, dijo la conductora, que agregó que “es terrible no poder despedirse”.

De inmediato, Juana asoció estas solitarios funerales con el multitudinario acompañamiento que tuvo el delincuente al que mató un jubilado en Quilmes hace una semana. “Me da un poco de bronca cuando fueron a enterrar al ladrón que le quiso robar al jubilado. Había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Parece como medio... Me dan ganas de putear, pero no lo hago”, dijo. “Me parece que hay mucha gente haciendo tanto esfuerzo, teniendo que despedir personas queridas sin estar y de repente ves una cola de cuatro cuadras y da bronca, pero es la Argentina y la realidad no siempre es equitativa para todos”, concluyó Viale.

El viernes 17 de julio, Jorge Ríos (71) disparó su arma al menos seis veces cuando cinco delincuentes irrumpieron por tercera vez en su casa de Quilmes Oeste, lo sorprendieron dormido, lo golpearon y amenazaron. Uno de estos ladrones, Franco Martín 'Piolo' Moreyra (26) resultó muerto por los disparos de Ríos y a su entierro concurrió una nutrida caravana de automóviles liderada por la barra brava del Club Atlético Quilmes.