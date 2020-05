Juana Viale contó cómo maneja con sus hijos el vegetarianismo: "Mi hijo mayor me pide carne"

La visita de la médica en nutrición Mónica Katz a Almorzando con Mirtha Legrand, ciclo que sigue teniendo al frente a Juana Viale (38), hizo que los invitados charlen acerca de la forma en que se alimentan. La actriz, defensora de los animales y vegetariana, habló de su experiencia personal y la de su familia.

Juana, que es mamá de Ámbar (17), Silvestre (12) y Alí (8), contó que su hija mayor es vegana. “En mi casa no comemos carne dos, pero Alí, el más chiquito mio, puede no comerla. En cambio, Silvestre, mi otro hijo, me pide carne”, contó.

“Yo me volví vegetariana hace siete u ocho años. No tomo leche, como huevos libres de jaulas. Yogures, no”, afirmó la nieta de Mirtha. “Mis hijos no comen postrecitos. La crema, el yogur... Esa góndola de supermercado me parece muy abusiva”, señaló la actriz.

La medica apuntó a la importancia de llevar una dieta equilibrada, más allá del consumo de carne y sus derivados: “Nosotros tenemos que entender que los humanos no necesitamos un alimento. Nosotros necesitamos 60 nutrientes que están ‘empaquetados’ en diferentes alimentos”, destacó. “Por eso si vos no comés lácteos, que provee lácteos, vitamina D, a parte de proteínas, tenes que ponelo por otro lado. El tema es que no lo ponen de otro lado y el que suprime los lácteos, no los reemplaza por otra cosa y después tiene carencias”, cerró.