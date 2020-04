Juana Viale se conmovió en vivo en Almorzando: "No sé si es la edad, pero estoy re emocionada por todo"

Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, Mirtha Legrand eligió cuidar su salud y quedarse en su casa, para ser reemplazada en la conducción de sus ciclos por Juana Viale, su nieta. La actriz, que supo salir al ruedo con solvencia, luego de una charla telefónica en vivo el domingo con su abuela se mostró conmovida.

Juana se dirigió a todos los que trabajan para que el programa pueda seguir saliendo al aire y se sensibilizó. “Yo quiero agradecer, porque mi abuela me dijo ‘estás muy bien, estás muy linda’, pero todo este programa y todos los que hice desde hace un mes, no los podría hacer sin todo el equipazo que tengo de producción atrás que se encargan, primero de que vengan las personas, que no es fácil porque no quieren salir de sus casas”, aseguró, mientras enumeraba a los técnicos y el personal del ciclo.

"Todo esto no podría ser sin todo el equipazo que tengo atrás, así que muchas gracias a todos. Yo no se si es la edad, pero estoy re emocionada por todo". G-plus

“Todo esto no podría ser sin todo el equipazo que tengo atrás, así que muchas gracias a todos”, aseveró, mientras hacía una pausa para no largarse a llorar, luego de dedicarles un aplauso. “Yo no sé si es la edad, pero estoy re emocionada por todo. Voy a tomar un traguito de agua”, dijo Juana Viale, con los ojos vidriosos mientras volvía a la rutina. ¡A flor de piel!