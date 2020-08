Juana Viale confesó lo que más le recriminan sus hijos en la cuarentena: "Se enojan porque yo puedo salir y ellos no"

En La noche de Mirtha charlaban sobre los cambios de estado de ánimo que provoca la cuarentena por el coronavirus, a más de 142 días de iniciarse. Juana Viale, que sigue al frente del histórico ciclo de Mirtha Legrand, admitió que sus hijos no reaccionan de la mejor manera cuando ella tiene que salir a trabajar.

“En todos los ámbitos hay virulencia. Es una estupidez… bueno, no lo es, pero me pasa con mis hijos. Yo les digo que me voy a trabajar y se enojan, pero no porque vaya a laburar sino porque yo puedo salir”, contó la actriz, por la molestia que le a provoca a Ámbar (17), Silvestre (12) y Alí (8).

“Si eso lo repercutís a otros niveles y escalas, podés entender que la realidad esté muy irascible”, sostuvo Juana Viale, sobre las sensaciones que va provocando la extensión de la cuarentena y el aumento de los casos positivos de coronavirus.