Juana Repetto relató el difícil día que atravesó mientras su hijo Toro transita el covid: "Estoy triste"

Juana Repetto, siempre muy cercana a sus seguidoras de Instagram, contó que su hijo mayor, Toribio, se contagió de covid.

Resignada, aclaró que a pesar de que intentó aislar al nene de su hermanito, Belisario, lo más probable es que tanto el pequeño como ella terminen contagiándose.

En este contexto, compartió a través de Instagram dos selfies para relatar que atravesó un día difícil junto a sus pequeños mientras permanecen aislados de su marido, Sebastián Graviotto, ya que él debe realizar un viaje.

JUANA REPETTO Y SU TRISTEZA EN AISLAMIENTO

"Me asusté, sentí que me estaba subiendo la fiebre, temí no estar al 100 para ocuparme de los chicos. El covid del mal", explicó Juana sobre su temor por el cuidado de sus hijos.

"Cómo lo percibe cada uno, qué le pasa al otro con eso, cómo manejarse, la vulnerabilidad de saber que no se puede acudir al otro. Algunos lo entienden, otros no o lo viven diferente y no pueden empatizar con uno. Hoy fue un día difícil y estoy triste", contó Juana, sincera.

Y se despidió aclarando por qué decidió mostrarse angustiada en las redes sociales.

"El hecho de escribirlo es una catarsis, además no tengo con quien charlar. Y además me gusta mostrar la vida tal cual es y la mía también es este día triste", cerró remarcando que parece que su fiebre fue una "sensación" y que todos se sienten bien.