Juana Repetto reaccionó furiosa contra una seguidora luego de ser criticada: "Bardea por deporte"

Siempre muy dulce con su familia, Juana Repetto posteó en Instagram un tierno video que una app de su celular le armó automáticamente.

El programa tomó fotos aleatorias del celular de Juana, le puso música y lo tituló "El paso de los años". Ni bien la actriz lo hizo público, recibió fuertes críticas.

Una seguidora le comentó que siempre compartiría más fotos de su hijo mayor, Toribio, que de Belisario, su nene más chico. Entonces, Juana le puso los puntos.

JUANA REPETTO ACLARÓ QUE NO TIENE PREFERENCIAS CON SUS HIJOS

"Ella tiene debilidad por Toro... Se le nota... Después dicen que los padres no tienen preferidos", le comentó esta persona.

"El video me lo hizo el teléfono, tal vez él tenga debilidad por Toro... Subí un reel con un video que me creó el teléfono... Adivinen si la gente al pedo no empezó a bardear por deporte", sentenció Juana, picante, también explicando que Toro es más grande que Beli, por eso también tendría más fotos de él.