Juana Repetto y la reacción de Reina Reech sobre el mito de que es hija de Ricardo Darín: "Me dijo 'nunca le fui infiel a tu papá'"

Juana Repetto visitó este sábado PH Podemos Hablar donde Andy Kusnetzoff le preguntó acerca de las especulaciones que se hacen desde hace muchos tiempo sobre el mito de que Ricardo Darín es su padre.

Si bien Darín y Reina Reech tuvieron un romance, eso fue muchos años antes de que naciera Juana, por lo que la mamá de Toribio y Belisario aseguró que se enteró “ya de grande” de los rumores y que saludaba a Ricardo y al Chino como “papá” y “hermano”, respectivamente.

“Yo no sabía, como que se hablaba un montón de esto, pero yo no lo sabía. Y yo vivía enfrente de Ricardo, y él me decía ´¿vos sabés esto?’, y me pongo a googlear y ahí me entero de todo y digo ‘soy parecida, igual’”, agregó Juana.

JUANA REPETTO RECORDÓ LA CHARLA QUE TUVO CON SU MAMÁ SOBRE LOS RUMORES DE QUE ES HIJA DE RICARDO DARÍN

“Le dije a mi mamá ‘¿vos te enteraste de esto?’, y quedó ahí. Confianza ciega en mi vieja. Y en ese momento, papá estaba haciendo por segunda vez Sábado Bus y habló del tema cuando fue Jorge Rial y él habló como preocupado, como que no es joda y aunque yo me lo tomé bien no es un tema para estar jodiendo”, recordó Juana.

“Él me dijo ‘si vos estás insegura vamos a Chile para hacernos un ADN, para que no sea un escándalo acá’. Y yo dijo ‘no way’ porque era pendeja,e staba de joda y no me iba a ir tres días con mi papá a Chile”, agregó, con humor, mientras Andy le preguntaba por Reina.

“A ella nunca le preocupó porque tenía la seguridad absoluta. Me dijo ‘nunca en los 8 años lo cagué a tu papá, con Ricardo estuve a los 18 y no lo vi nunca más’. Y para mí, nunca fue un tema”, cerró Juana.